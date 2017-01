Chiţu, vârful de lance de la Săgeata

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a impresionat prin defensivă, lăudându-se cu cea mai bună apărare din această serie, cu doar 9 goluri primite în prima parte a campionatului. Năvodărenii nu au rămas însă datori la capitolul ofensivă, atacantul Sorin Chiţu ocupând primul loc în clasamentul golgeterilor din liga secundă, cu 10 goluri marcate în tur. Performanţa jucătorului în vârsta de 30 de ani este cu atât mai spectaculoasă cu cât Chiţu a ratat trei partide din cauza suspendării primite după cartonaşul rosu încasat în meciul cu Minerul Lupeni. „A fost un tur foarte solicitant, mai ales că am avut un lot subţire numeric şi am jucat mai mereu cu aceiaşi 13-14 jucători. Pe final a apărut un pic oboseala şi din cauza terenurilor mai grele, însă cred că am dus bine turul până la final. Pentru mulţi pare o surpriză faptul că am terminat atât de sus, la doar un punct în spatele liderului, Ceahlăul, dar avem o echipă puternică şi am jucat la victorie, indiferent de numele adversarului. Sunt mulţumit că am reuşit să marchez de zece ori şi încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Nu am mai strâns atâtea reuşite într-un tur de campionat de vreo şase ani, de pe vremea când jucam la Poli Timişoara. Un mare merit îi aparţine antrenorului Aurel Şunda, care ştie cum să ne aşeze în teren”, a spus Chiţu. Atacantul de la Săgeata este convins că returul va fi mult mai dificil, mai ales că adversarii sunt deja avizaţi de forţa grupării din Năvodari. „Returul va fi de două ori mai greu, mai ales că avem în deplasare meciul cu principala contracandidată la promovare, Concordia Chiajna. Celălalt loc consider că este deja arvunit de Ceahlăul, astfel că lupta se va da între noi şi Concordia. Dacă vom câştiga la Chiajna, vom face un pas important către prima liga. Nimeni nu se aştepta ca Săgeata să ajungă la acest nivel, dar acelaşi lucru s-a întâmplat anul trecut cu Brăneşti. Trebuie să ne pregătim bine în iarnă şi să demonstrăm că acest tur nu a fost doar o întâmplare. Şi pentru mine, şi pentru coechipierii mei, ar fi extraordinar să jucăm anul viitor pe prima scenă a fotbalului românesc”, a completat Chiţu, care a mai evoluat în Liga I în urmă cu nouă ani, cu Petrolul Ploieşti.