Chiul şi la a doua simulare a evaluării naţionale!

Elevii din clasele a VIII-a de pe raza judeţului Constanţa au susţinut, ieri, cea de-a doua probă din cadrul simulării evaluării naţionale, cea la matematică. Şi de această dată, o parte din elevi au ales să nu se prezinte la testare (la proba de limba şi literatura română peste 5% din elevi au absentat). Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, din cei 6.191 de elevi aflaţi în ultimul an al ciclului gimnazial, doar 5.731 au susţinut, ieri, proba. Pentru cei 460 de elevi (7,43%) care au lipsit, aflarea nivelului de pregătire înaintea susţinerii evaluării naţionale de la finalul anului, de a cărei notă depinde liceul la care vor intra, nu a fost importantă. „În acest an şcolar ne-am propus o îmbunătăţire a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale. Prin urmare, această primă simulare este relevantă pentru a constata gradul de pregătire pentru examenul din luna iunie. În plus, chiar dacă nu au susţinut simularea sub supravegherea camerelor, totuşi elevii s-au familiarizat cu atmosfera de examen. Consider că rezultatele trebuie să fie folosite ca un feedback constructiv atât pentru elevi, părinţi, profesori, cât şi pentru ISJ”, a declarat inspectorul şcolar general al ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. Lucrările de la simulare vor fi corectate de profesorii unităţii şcolare, pe cât posibil de profesorii care nu predau la clasele respective. Rezultatele evaluării vor fi afişate pe data de 12 decembrie 2012, până la ora 12.00. În perioada 13 – 18 decembrie, notele obţinute de elevii constănţeni vor fi analizate atât la nivelul fiecărei clase/şcoli (pentru fiecare disciplină în parte), cât şi la nivelul ISJ. În funcţie de carenţele descoperite vor fi luate măsuri pentru ca nivelul de pregătire al elevilor să crească. De asemenea, notele vor fi aduse şi la cunoştinţa părinţilor.