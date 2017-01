Chivu a primit nota 8 pentru prestaţia din acest sezon

Fundaşul echipei AS Roma, Cristian Chivu, a primit nota 8 din partea cotidianului "Il Tempo" pentru prestaţia din acest sezon, în care formaţia antrenată de Luciano Spalletti a terminat pe locul 5 în Serie A. Chivu face parte din echipa ideală din Serie A alcătuită de cotidianul "La Provincia di Cremona". Această formaţie arată astfel: Buffon (Juventus) - Oddo (Lazio), F.Cannavaro (Juventus), Chivu (AS Roma), Grosso (Palermo) - Marchionni (Parma), Kaka (AC Milan), Mancini (AS Roma) - Şevcenko (AC Milan), Trezeguet (Juventus), Toni (Fiorentina).