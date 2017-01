Chivu ar putea ajunge la Inter Milano, la schimb cu Adriano

Fundaşul echipei AS Roma, Cristian Chivu, ar putea ajunge la formaţia Internazionale Milano, la schimb cu atacantul brazilian Adriano, a anunţat site-ul calcioblog.it. Sursa citată notează că Roma şi-a exprimat interesul pentru achiziţionarea lui Adriano, dar conducătorii clubului milanez nu sînt dispuşi să-l cedeze pe brazilian decît la schimb cu Cristian Chivu sau Amantino Mancini. Fundaşul Cristian Chivu a declarat, luni, că a început tratativele pentru prelungirea contractului său cu AS Roma. Agentul lui Chivu în Italia, Andrea Pretti, a spus că, în acest moment, oferte de la Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea sau "de la milanezi" pot cel mult să îi facă plăcere fotbalistului, dar nu şi să îl convingă să plece de la AS Roma. Cotidianul "AS" a scris despre interesul echipei Real Madrid pentru Cristian Chivu, subliniind că antrenorul Fabio Capello a solicitat aducerea de noi jucători în iarnă şi că românul este considerat o prioritate.