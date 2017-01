Chivu, în echipa etapei a 13-a din Serie A

Fundaşul echipei AS Roma, Cristian Chivu, a fost inclus în echipa etapei a 13-a din Serie A, în urma mediei notelor în principalele publicaţii din Italia, a anunţat, miercuri, site-ul postului de televiziune Rai Uno. Internaţionalul român ocupă locul nouă în topul celor mai buni stranieri ai rundei, cu o medie a notelor de 6,75, în timp ce atacantul formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu, se află pe poziţia a 13-a în această ierarhie, cu o mediei de 6,69. Mutu ocupă locul al treilea în topul celor mai buni jucători din Serie A, cu o medie a notelor de 6,60, fiind devansat de mijlocaşul echipei AS Roma, Daniele De Rossi (6,66) şi de jucătorul formaţiei US Palermo, Eugenio Corini (6,63). După disputarea a 13 etape, Adrian Mutu conduce în topul stranierilor şi este inclus în echipa campionatului italian.