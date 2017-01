Chivu va deveni cel mai puternic fundaş din lume

Jucătorul francez Philippe Mexes a declarat că românul Cristian Chivu, coechipierul său de la AS Roma, va deveni cel mai bun fundaş din lume, informează site-ul sports.it. Mexes susţine că şi-a îmbunătăţit evoluţiile, deoarece are avantajul de a juca alături de fundaşul român. De asemenea, fundaşul francez consideră că AS Roma nu are nevoie de noi jucători. "Avem în echipă trei campioni mondiali, nu avem nevoie de vreun jucător în mod special. Putem lupta pentru a cîştiga titlul", a spus Mexes, care este mulţumit că a reuşit să cîştige afecţiunea "tifosilor" romani.