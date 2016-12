Chivu vrea să revină în fotbal şi să antreneze copii

Fostul căpitan al echipei naţionale, Cristian Chivu, a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Gazzetta dello Sport, că deocamdată nu-i lipseşte fotbalul, dar şi-ar dori să revină şi să antreneze copii şi juniori. "Deocamdată nu-mi lipseşte terenul de joc. M-am întors în România, la Bucureşti şi pot să-mi văd de afaceri, sunt alături de familie, joc tenis. Dar mi-ar plăcea să revin în lumea fotbalului, să antrenez copii şi juniori, aştept ocazia potrivită", a declarat Chivu. Fostul internațional şi-a reamintit şi de trecerea sa de la AS Roma la Internazionale Milano în 2007, subliniind că fanii romani l-au numit trădător: "La Roma m-au numit trădător şi din cauza iubirii mari pe care am avut-o pentru această echipă. Şi eu am greşit şi mi-am cerut scuze, dar din Tribuna Tevere mi se spuneau lucruri îngrozitoare referitoare la accidentarea mea de la cap. Mi s-a urat să mor în mii de feluri, a fost foarte urât", a spus Chivu. Cristian Chivu (34 de ani), legitimat ultima dată la Internazionale Milano, s-a retras în anul 2014 din activitate din cauza unor probleme medicale. El a mai evoluat în cariera sa şi la AS Roma.