Chris Brown, la un pas de o nouă condamnare

Rapperul american Chris Brown nu are parte de linişte şi pace. Rapperul a participat la o petrecere într-un club din Los Angeles, alături de Rihanna, dar a fost luat prin surprindere atunci când fosta lui iubită, Karrueche Tran, s-a afişat cu un nou iubit. Întâlnirea nu i-a picat bine nici lui Rihanna, care a părăsit în trombă petrecerea, urmată îndeaproape de Chris Brown, care părea că plânge, potrivit martorilor, ale căror povestiri au ajuns în presa de scandal de peste ocean.

Lucrurile păreau că intră pe făgaş normal după ce Rihanna a vorbit în premieră, într-un interviu acordat revistei ”Rolling Stone”, despre împăcarea cu Chris Brown. Vedeta originară din Barbados a recunoscut că are nevoie să fie fericită şi că nu-i pasă ce cred alţii. Incidentul din februarie 2009 este departe de a se estompa însă. Procurorii din Los Angeles l-au luat din nou în vizor pe Chris Brown, după ce le-au parvenit informaţii că acesta nu s-ar fi achitat cu corectitudine de cele 180 de ore de muncă în folosul comunităţii. Deşi a fost judecat şi condamnat la Los Angeles, rapperului i s-a permis să satisfacă orele de muncă în folosul comunităţii în statul natal Virginia, sub supravegherea personală a şefului poliţiei din Richmond, Bryan Norwood. Însă la Procuratura din Los Angeles au ajuns informaţii oficiale că supravegherea nu a fost deloc atât de strictă cât trebuia şi că, de fapt, mama lui Chris Brown a fost cea care l-a supervizat şi nu şeful poliţiei. Documentaţia a fost prezentată Procuraturii din Los Angeles de echipa de avocaţi care îl reprezintă pe Chris Brown, dar a fost atât de superficială încât a stârnit suspiciuni, fiind demarată o acţiune de verificare. În plus, la procurori au ajuns şi informaţiile despre bătaia dintre Chris Brown şi Frank Ocean, deşi acesta din urmă nu a depus plângere oficială. Totodată, este menţionat şi un incident petrecut la Miami în care Chris Brown a furat telefonul mobil al unui admirator, în timp ce acesta vroia să-i facă o fotografie, dar şi criza de nervi soldată cu vandalizarea unei camere din studioul din care se difuzează emisiunea Good Morning America.

Nu este pe placul procurorilor nici faptul că rapperul a prezentat o prescripţie medicală pentru marijuana, pentru a explica un test antidrog pe care l-a picat. La o cercetare mai atentă, procurorii au descoperit însă că reţeta nu era validă pentru că îi fusese dată de un specialist în acupunctură, care nu avea dreptul de a prescrie droguri uşoare. Sunt mari şanse pentru o nouă condamnare mult mai strictă, pentru că rapperul a încălcat termenii libertăţii supravegheate.