Chris Brown şi-a cerut scuze pentru agresarea Rihannei

Cîntăreţul R&B şi-a cerut pentru prima dată scuze în mod public, luni, pentru că în luna februarie a agresat-o pe iubita sa de la acea vreme, Rihanna, caracterizîndu-şi fapta drept ”inacceptabilă” şi cerîndu-le fanilor săi să îl ierte. Chris Brown, în vîrstă de 20 de ani, a declarat într-o înregistrare video de două minute că a dorit să facă mai devreme această declaraţie, însă avocaţii săi s-au opus. În luna iunie, în timpul unei audieri ce a avut loc la tribunalul din Los Angeles, a pledat vinovat la acuzaţia de agresiune şi vătămare corporală a iubitei sale. A fost condamnat la cinci ani de supraveghere judiciară şi 180 de zile de muncă în folosul comunităţii, decizia urmînd să fie avizată de un judecător şi pronunţată în luna august. ”I-am spus Rihannei de nenumărate ori şi vă spun şi vouă, astăzi, că îmi pare foarte rău pentru faptul că nu am putut să mă comport altfel, mai bine, în acea situaţie”, a declarat Chris Brown în această înregistrare video, postată pe site-ul destinat celebrităţilor TMZ.com.

Agresiunea comisă de Chris Brown asupra Rihannei, în vîrstă de 21 de ani, a lăsat-o pe aceasta cu chipul însîngerat şi tumefiat. Violenţa acestui atac i-a şocat atît pe fanii, cît şi pe reprezentanţii industriei muzicale, care îl considerau pe Chris Brown un model de comportament şi a generat dezbateri aprinse despre violenţa domestică în interiorul cuplurilor tinere. Chris Brown a declarat că de atunci a trecut printr-o îndelungată perioadă de analiză a faptelor sale, că este conştient de faptul că şi-a dezamăgit fanii şi că a apelat la ajutor de specialitate pentru a se asigura că nu va mai avea un astfel de comportament în viitor. ”Sînt foarte trist şi foarte ruşinat de ceea ce am făcut. Aşa cum mulţi dintre voi ştiu deja, am crescut într-o familie marcată de violenţa domestică şi am văzut cu ochii mei unde pot duce accesele de furie necontrolată. Ceea ce am făcut este 100% inacceptabil... Sper ca şi ceilalţi să înveţe din greşelile mele. Intenţionez ca de acum înainte să duc un stil de viaţă care să mă facă un model de comportament”, a adăugat Chris Brown.

Cei doi cîntăreţi s-au despărţit după acest incident. Hotărîrea judecătorească în cazul Chris Brown va fi pronunţată pe 5 august, după ce avocaţii acestuia au ajuns la o înţelegere cu procurorii americani, în luna iunie, prin care se evită un proces în justiţie şi o condamnare la cinci ani în închisoare.