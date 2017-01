Chris Hemsworth s-a căsătorit

Dragostea l-a cuprins şi pe actorul australian Chris Hemsworth, la sfârşit de an. Starul din ”Thor” dar şi din serialul ”Home and Away” s-a căsătorit cu iubita lui, actriţa Elsa Pataky, la mai puţin de un an de când ies împreună. Despre Chri Hemsworth, de 27 de ani şi Elsa Pataky , de 34 de ani, se crede că au făcut schimb de jurăminte în Australia, după Crăciun şi după o poveste de dragoste turbulentă. Vestea că perechea şi-a unit destinul a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al starului, care nu a vrut însă să ofere şi alte detalii. ”Sunt îndrăgostiţi şi au vorbit de asta, de ceva timp. Se întâlnesc din primăvară, dar el a fost convins că ea este aleasa, de cum a cunoscut-o”, a declarat un apropiat al actorului australian.