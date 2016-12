Chris Martin crede că Lady Gaga compune mai bine ca el

Solistul şi liderul trupei britanice Coldplay, Chris Martin, consideră că americanca Lady Gaga este o compozitoare foarte talentată şi, oricum, una mai bună decât el. ”Admir pălăriile, hainele și nebunia ei, însă, mai presus de toate astea, ştiu că Lady Gaga poate compune refrenuri mai bine decât mine”, a declarat solistul. Chris Martin a cunoscut-o pe excentrica artistă în noiembrie, când au urcat împreună pe scenă, la Manchester, în cadrul evenimentului Children in Need Rocks. În privinţa înregistrării de piese, muzicianul şi colegii săi de la Coldplay s-au orientat deocamdată spre alte vedete feminine din pop. De curând, Chris Martin a dezvăluit că a compus o piesă și pentru Beyonce, însă echipa acesteia a refuzat-o. Nu la fel a procedat Rihanna, care a acceptat să cânte împreună cu Coldplay melodia ”Princess of China”, inclusă și pe cel mai recent album al trupei, ”Mylo Xyloto”.