Chris Martin face confidenţe

O DECLARAŢIE ÎN PREMIERĂ Lansarea noului album al trupei Coldplay, intitulat “Mylo Xyloto”, generează o amplă promovare mediatică. Prins în pasă bună, solistul Chris Martin, în vârstă de 34 de ani, a dat o serie de interviuri în care a ridicat vălul asupra vieţii sale personale alături de celebra sa soţie, Gwyneth Paltrow, altădată un subiect tabu pentru jurnalişti. ”Am câştigat la loterie căsătorindu-mă cu Gwyneth”, a declarat Chris Martin, care a mai recunoscut că relaţia sa cu actriţa americană este şi singura sa relaţie serioasă. ”A fost un salt gigantic de la o serie de aventuri neserioase la a avea o relaţie cu o câştigătoare de premiu Oscar”, a mai recunoscut cântăreţul. Din 2003, Gwyneth Paltrow şi Chris Martin formează o familie şi au devenit părinţii a doi copii: Apple, de 7 ani şi Moses, de 5 ani. Cei doi refuză să participe împreună la evenimente mondene, tocmai pentru a se proteja de intruziunea mediatică.

O FORMAŢIE DISCRETĂ Cea mai populară trupă britanică, care s-a consacrat în ultimii zece ani, Coldplay este formată din patru membri: solistul Chris Martin, bateristul Will Champion, basistul Guy Berryman şi Johnny Buckland. Ca şi celebra REM, Coldplay funcţionează ca o democraţie şi toate veniturile care se obţin se împart în mod egal între cei patru. Asta înseamnă că soţul lui Gwyneth Paltrow, prieten apropiat al unor vedete ca Jay-Z, Beyonce şi Rihanna, nu are parte de tratament preferenţial. Coldplay a vândut albume de 50 de milioane de lire sterline şi este una dintre puţinele trupe britanice care se poate mândri cu şapte premii Grammy. Însă, în ciuda milioanelor de lire sterline pe care le-au câştigat, membrii formaţiei nu au ţinut prima pagină a tabloidelor cu achiziţiile lor excentrice. Chris Martin nu are maşină iar cea mai mare investiţie a sa a fost o casă într-o zonă de lux a Londrei, unde se poate bucura de intimitate, alături de familia sa. Will Champion nici măcar nu deţine un set propriu de baterii, în timp ce Johnny Buckland şi-a îndeplinit visul de a-şi cumpăra un scuter dar şi mai multe produse marca Apple. Toţi cei patru se deplasează prin Londra pe biciclete, cu autobuzul sau cu metroul şi îşi fac cumpărăturile la supermarket, fără să fie recunoscuţi. ”La ultimul concert pe Arena O2, m-am dus cu metroul. A fost foarte amuzant să fiu înconjurat de toţi fanii Coldplay şi nimeni nu m-a recunoscut”, a povestit Chris Martin. Pentru a evita supraexpunerea mediatică, membrii trupei au refuzat propuneri de 52 de milioane de lire sterline venite de la Gap şi Coca Cola, pentru ca piesele lor să fie folosite în reclame.

Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman şi Johnny Buckland s-au întâlnit pe când aveau 18 ani, când au început să urmeze cursurile Universităţii College din Londra. Toţi provin din familii din clasa mijlocie şi au urmat şcoli private, iar ceea ce i-a apropiat a fost pasiunea pentru muzică. Ca să câştige un ban pe timpul verii, Chris Martin şi Johnny Buckland se angajau ca debarasatori în localuri. De atunci a trecut ceva vreme şi cel mai recent album al trupei Coldplay, ”Viva La Vida or Death and All His Friends”, a fost cel mai bine vândut album al anului 2008. Eroul lui Chris Martin este Bono, ceea ce se vede în alegerile sale: este vegetarian, este foarte atent la amprenta de carbon a trupei şi se implică în orice cauză umanitară serioasă. Nu îşi mai face procese de conştiinţă că este celebru şi îşi asumă acest rol. Începe să se obişnuiască şi cu ideea că va fi naşul copilului lui Beyonce şi al lui Jay-Z, alături de soţia sa.