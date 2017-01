Chris Noth s-a logodit

Actorul Chris Noth, care interpretează personajul Mr. Big din serialul şi filmul ”Totul despre sex”, s-a logodit cu iubita lui, actriţa canadiană Tara Lynn Wilson, cu care are o relaţie din 2004. Cei doi şi-au anunţat logodna la o prezentare de modă, la sfîrşitul săptămînii trecute, unde Tara a apărut purtînd un inel de logodnă cu un diamant mare. ”S-a întîmplat de curînd. Este pentru prima dată cînd ei apar în public şi ea poartă diamantul acela enorm”, a declarat o sursă. Alte detalii privind viitoarea nuntă nu au fost deocamdată dezvăluite.

Chris Noth, în vîrstă de 54 de ani şi Tara au o relaţie din 2004 şi au împreună un fiu, Orion Christopher Noth, născut pe 18 ianuarie 2008. Actriţa a apărut în serialele ”Frame of Mind” şi ”Lege şi ordine: Intenţii criminale”. Chris Noth filmează în prezent pentru continuarea lungmetrajului ”Totul despre sex”, la New York. Cel de-al doilea film bazat pe serialul omonim îi prezintă pe Big şi Carie (Sarah Jessica Parker) avînd dificultăţi financiare din cauza crizei economice mondiale şi fiind nevoiţi să se mute cu Charlotte (Kristin Davis) şi soţul ei, Harry. Al doilea lungmetraj inspirat din serialul ”Sex and the City / Totul despre sex” va fi lansat pe 28 mai 2010.