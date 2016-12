Chris Pine, arestat

Actorul american Chris Pine a fost arestat pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate, în Noua Zeelandă, unde filmează thrillerul SF ”Z for Zachariah”. Starul hollywoodian de 33 de ani a fost oprit de un echipaj de poliţie în timp ce îşi conducea automobilul în stare de ebrietate, în dimineaţa de 1 martie, după ce participase la o petrecere alături de colegii de distribuţie, organizată în oraşul neo-zeelandez Methven, pentru a marca încheierea filmărilor. Poliţia din comitatul Canterbury a confimat că un bărbat american de 33 de ani a fost oprit în timpul unui control de rutină, la primele ore ale dimineţii, pe 1 martie, însă nu a dezvăluit identitatea acestuia, având în vedere legislaţia neo-zeelandeză în domeniul vieţii private. Starul american trebuie să se prezinte în faţa unui tribunal din districtul Ashburton pe 17 martie.

Publicaţia locală ”The New Zealand Herald” a discutat cu managerul de la Blue Pub Methven, barul în care a fost organizată acea petrecere. Circa 70 de persoane, reprezentând actori din distribuţie, tehnicieni din echipa de producţie şi voluntari locali, au participat la petrecerea organizată pentru a sărbători terminarea filmărilor, în seara de 28 februarie, şi care s-a încheiat în jurul orei locale 3.00, pe 1 martie, când Chris Pine a fost arestat.

Filmul ”Z for Zachariah” este regizat de Craig Zobel şi îi are în distribuţie pe Chiwetel Ejiofor, actorul principal din ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, şi pe Margot Robbie, personajul feminin principal din ”Wolf of the Wall Street / Lupul de pe Wall Street”. Această peliculă SF spune povestea unei adolescente de 16 ani care supravieţuieşte unui război nuclear izbucnit într-un orăşel american şi va fi lansată pe marile ecrane în 2015.