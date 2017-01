Chris Rea va concerta în România

Celebrul solist, chitarist şi pianist de origine irlandezo-italiană Chris Rea va susţine un concert pe 6 februarie 2010, la Sala Palatului din Bucureşti, spectacolul fiind inclus în turnelul european de promovare a celui mai recent album al artistului, „Still So Far To Go - The Best of Chris Rea\". Potrivit Emagic, compania organizatoare a evenimentului, biletele vor fi puse în vînzare începînd de vineri, 11 septembrie, pe site-ul www.myticket.ro, urmînd ca, de pe 15 octombrie, să fie disponibile şi în reţeaua magazinelor Diverta. Acestea vor avea preţul de 100, 150, 200, 300 şi 500 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală.

Considerat drept unul dintre cei mai talentaţi artişti din lume, Chris Rea impresionează prin profunzimea vocii şi a stilului său natural şi pasional, fiind renumit pentru show-uri live hipnotizante, caracterizate prin calitate, simplitate şi rafinament. Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 30 de ani şi cu numeroase piese devenite clasice în lumea rock-ului şi blues-ului internaţional, Rea are la activ un portofoliu impresionant, ce cuprinde nu mai puţin de 22 de albume de studio, opt albume de compilaţie, două albume înregistrate în apariţiile live şi un material cu piese apărute pe coloana sonoră a filmului „La Passion\".

Chris Rea s-a lansat în anul 1978, cu albumul „Whatever Happened to Benny Santini?\", care a primit şi Discul de aur, acesta fiind urmat, un an mai tîrziu, de materialul „Delitics\". Anii \'80 au adus un record în cariera artistului, Rea devenind faimos la nivel european prin lansarea a nu mai puţin de opt albume de studio. Chris Rea şi-a afirmat valoarea pe plan internaţional odată cu apariţia a două dintre cele mai de succes materiale ale anilor 1989 şi 1991: „The Road To Hell\" şi „Auberge\", ambele clasîndu-se încă de la lansare pe primul loc în clasamentele de specialitate din Marea Britanie. Cu vînzari de peste 30 de milioane de albume, de-a lungul întregii cariere, Chris Rea a devenit un promotor şi reprezentant de marcă al culturii rock şi blues, el avînd la activ un număr impresionant de premii, inclusiv patru Discuri de aur, Şase de argint şi 14 de platină.

Concertul pe care Chris Rea îl va susţine la Bucureşti, în luna februarie, face parte din turneul european de promovare a celui mai recent album al artistului şi va debuta cu o serie de showuri în Anglia şi Irlanda. Albumul va fi lansat în Marea Britanie, pe 5 octombrie 2009 şi va conţine, pe lîngă celebrele piese „Fool (If You Think It\'s Over)\", „On The Beach\", „Let\'s Dance\", „Josephine\", „Stainsby Girls\", „The Road To Hell (Part 2)\", „Auberge\", „God\'s Great Banana Skin\", „Julia\" şi două piese noi, „Come So Far, Yet Still So Far To Go\" şi „Valentino\". Primul single va fi lansat pe 28 septembrie, în variantă fizică, dar şi în variantă digitală, balada „Valentino\" urmînd să apară pe piaţă la începutul lunii decembrie a acestui an.

În cadrul turneului de la începutul anului viitor, Chris Rea va fi însoţit de Paul Casey, un tînăr dar foarte apreciat compozitor, solist şi chitarist, originar din Irlanda, despre care Rea declară că „un astfel de talent apare numai odată la multă vreme\". Colaborarea dintre cei doi a început cu ani în urmă, atunci cînd Rea a ascultat un demo al tînărului. Impresionat de calităţile lui Casey, Rea a început să lucreze tot mai mult cu acesta, cel mai recent proiect fiind noul turneu „The Very Best of Chris Rea: Still So Far To Go\".