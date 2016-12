Christian Bale îi interzice fiicei sale să fie un copil-vedetă

Actorul Christian Bale îi interzice fiicei sale de 5 ani să-i calce pe urme şi să fie un copil-vedetă, susţinând că ar trebui să poată să facă şotii şi greşeli la vârsta copilăriei, departe de lumina reflectoarelor. Actorul avea doar 13 ani când a fost distribuit de Steven Spielberg în ”Empire of the Sun / Imperiul soarelui” şi spune că ar fi vrut să se mai bucure de copilărie înainte să devină vedetă. Astfel, Christian Bale îşi doreşte ca fiica sa, Emmeline, să aibă o copilărie normală înainte să încerce să devină celebră la Hollywood. ”Nu mi-a plăcut asta, să fie celebru ca adolescent. Nu era de mine, deloc. Unii oameni se descurcă, dar mie mi s-a părut un chin şi a fost jenant. A fost plăcut să călătoresc, au fost plăcute şi experienţele prin care am trecut, dar, dacă cineva din familia mea, nepoatele sau fiica mea, ar dori să înceapă la o asemenea vârstă, le-aş acorda încredere şi le-aş sprijini în realizarea visurilor lor, dar le-aş spune: ”, a spus Christian Bale.

Actorul galez Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important. Astfel, Christian Bale a atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când a jucat în filmul ”Empire of the Sun / Imperiul soarelui” din anul 1987.