Christian Gigi Chiru: Constanța merită un complex sportiv european

Christian Gigi Chiru, candidatul ALDE la Primăria Constanţa, a lansat un proiect din programul său intitulat „Constanța liberală. Constanţa, oraș european”. Este vorba despre Tomis Arena, un complex sportiv cu stadion şi sală polivalentă, care va putea găzdui competiţii sportive naţionale şi internaţionale, dar şi evenimente culturale de anvergură. Tomis Arena va pune Constanţa pe harta europeană a sportului şi a muzicii, acolo unde îi este locul.

„Constanţa europeană are nevoie de prezent şi de viitor, de proiecte adevărate, care să treacă peste bariera timpului. Locuim într-unul dintre cele mai importante oraşe ale ţării, în special din punct de vedere economic, însă acest lucru nu se vede, pentru că proiectele de anvergură par o utopie. Dar nu trebuie să fie aşa. Constanţa are nevoie de bani și banii vin din evenimente sportive, de turism de calitate, de spectacole de anvergură. Viitorul primar al Constanței, pe lângă nevoile stringente de care astăzi are nevoie Constanța, precum curățenia, spațiile verzi, iluminatul public, rezolvarea problemei câinilor comunitari, reducerea prețului la gigacalorie și stoparea construirii pe spații verzi, are obligația să gândească proiectarea orașului pentru următorii 100 de ani, dar și proiecte de anvergură care să dea o dimensiune europeană orașului.

În România avem două mari stadioane: Național Arena și Cluj Arena. Este timpul ca și Constanța să găzduiască evenimente sportive, precum Campionatul European de Fotbal, Liga Campionilor, sau concerte și festivaluri de talia ‪Untold. Este timpul să primim și la Constanța artiști care aduc mult public, precum: ‪Smiley, ‪‎Andra, ‪‎Delia, sau artiști internaționali, ca ‪‎Rihanna, ‪Beyonce, Eros ‪‎Ramazzoti, Andre Rieu și alții. Proiectul care poartă numele TOMIS ARENA se referă la cel mai mare centru de evenimente din Constanța, un stadion cu 35.000 de locuri și o sală polivalentă de 7.000 de locuri. Stadionul va fi omologat de UEFA, cu o capacitate de 35.000 de locuri, cu teren principal de fotbal, cu pistă de atletism, tribune acoperite, teren de antrenament, pavilion administrativ şi 2.000 locuri de parcare. Sala Polivalentă va fi omologată pentru baschet, gimnastică, volei şi handbal, dar va putea găzdui şi competiţii naţionale şi internaţionale de box, arte marţiale, scrimă, tenis de masă, tenis de câmp sau badminton. Sunt două locuri la care mă gândesc, privitor la amplasarea complexului sportiv: pe actualul teren al Stadionului Farul sau în zona Badea Cârțan, care, din punctul de vedere al așezării, este mai avantajoasă. Costurile pentru implementarea acestui proiect se ridică la 37 de milioane de euro și poate fi realizat în 4 ani, prin fonduri europene și suplimentat de cota parte din bugetul local. Evident că avantajele pentru municipiul Constanța, după terminarea proiectului, vor fi multiple: de la locuri de muncă până la încasări suplimentare pentru bugetul local. Proiectul este deja schiţat, iar cheia realizării lui este la noi, la constănţeni. Totul este să vrem să facem alegerile corecte pentru viitorul nostru şi al oraşului nostru. Vă invit să susțineți proiectul TOMIS ARENA!”, a declarat Christian Gigi Chiru, candidatul ALDE la Primăria Constanţa.

Biroul de Comunicare ALDE Constanța