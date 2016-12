Christina Aguilera, ambasador ONU pentru eradicarea foametei

Cântăreaţa americană a fost numită ambasador al programului ONU pentru eradicarea foametei, au anunţat reprezentanţii Programului Alimentar Mondial (World Food Programme, WFP). ”La fiecare şase secunde, un copil moare din cauza foametei, iar aceasta este o statistică impresionantă pentru mine”, a declarat Christina Aguilera în cadrul emisiunii The Oprah Winfrey Show. ”După ce am născut, am simţit că trebuie să mă implic în acest program şi că trebuie să fac ceva pentru a schimba această situaţie”, a adăugat cântăreaţa americană.

Christina Aguilera, în vârstă de 29 de ani, are un fiu în vârstă de 2 ani cu soţul ei, producătorul muzical Jordan Bratman. În 2009, ea a călătorit în Guatemala, pentru a colabora cu voluntarii WFP în cadrul unor programe umanitare de asistenţă maternală, iar în ianuarie 2010, cântăreaţa americană a participat la teledonul Hope for Haiti, care a reuşit să strângă fonduri de peste 60 de milioane de dolari în favoarea victimelor seismului din acest stat. Christina Aguilera a descris colaborarea sa cu programele WFP drept ”o experienţă care îţi schimbă viaţa” şi a precizat că intenţionează să călătorescă în curând în Haiti: ”Vreau să verific situaţia la faţa locului şi să mă implic în acţiunile de distribuire a alimentelor. Vreau să vizitez orfelinatele şi şcolile de acolo şi să încerc să ajut cât mai mult”.

Programul Alimentar Mondial (World Food Programme, WFP) este o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la Roma, în Italia. WFP este cea mai mare organizaţie cu rol umanitar pentru acordarea de ajutoare internaţionale în alimente. Organizaţia are birouri în 90 de ţări de pe glob, unde se derulează programe de ajutorare finanţate de WFP. Christina Aguilera a câştigat patru premii Grammy, un Latin Grammy şi a vândut peste 25 de milioane de albume pe plan mondial.