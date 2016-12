Christina Aguilera îşi apără formele languroase

Cântăreaţa americană Christina Aguilera este ţina ironiilor din ultima vreme pentru că este departe de silueta pe care o avea în urmă cu câţiva ani. Vedeta s-a schimbat radical din punct de vedere fizic, mai ales după ce a născut. Cu toate acestea, cântăreaţa spune că se simte bine în pielea ei, iar iubitul ei e înnebunit după formele sale. Christina Aguilera, în vârstă de 31 ani, a vorbit despre kilogramele în plus în cadrul promovării emisiunii The Voice pe care o prezintă în SUA. „Am un iubit căruia îi place corpul meu. Îmi place corpul meu, fiul meu este sănătos şi fericit şi asta e tot ce contează”, a declarat Christina Aguilera. Cântăreaţa este cap de listă în topul vedetelor care s-au îngrăşat în 2011. Dintre toate vedetele grăsuţe, are cele mai ciudate apariţii în ultimul timp şi este adesea criticată pentru felul cum arată.