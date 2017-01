Christina Aguilera îşi transformă depresia în inspiraţie

În ciuda succeselor profesionale şi personale, Christina Aguilera recunoaşte că are momentele ei de tristeţe. Din fericire însă pentru cântăreaţă, a ştiut să profite la maxim de pe urma lor. ”Mă lupt cu depresia, dar mi se pare fascinant că am aceste gânduri negre şi sunt recunoscătoare pentru asta. Sunt de acord cu faptul că niciodată nu am ales cel mai sigur mod de a trăi sau de a mă exprima, dar, sincer, nu aş schimba asta pentru nimic în lume”, a declarat starleta de 29 de ani. Când eşti Christina Aguilera, până şi cele mai negre gânduri se transformă în zeci de milioane de dolari.