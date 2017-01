Christina Aguilera renaşte… muzical

Cântăreaţa americană Christina Aguilera a anunţat că revine pe piaţa muzicală cu un nou album, pe care îl consideră ”o renaştere”. Compozitoare, cântăreaţă şi producătoare, Christina Aguilera are în spate mai bine de un deceniu în lumea muzicii, cariera sa părând să cunoască însă un declin, în ultimii ani. Cel mai recent album al ei, ”Bionic”, lansat în 2010, a fost considerat de critica de specialitate un fiasco. Artista spune însă că pregăteşte acum o revenire fulminantă, noua producţie discografică, al cărei titlu sau dată de lansare nu au fost dezvăluite încă, reprezentând o sinteză a tot ceea ce a trăit şi experimentat până în prezent. ”Am trecut prin multe de la lansarea ultimului album, am fost în juriu la Vocea Americii, am divorţat... Aşa că acesta poate fi interpretat şi ca un fel de renaştere a mea”, a mărturisit Christina Aguilera.

Primul single de pe acest nou album se numeşte ”Your Body” şi este produs de Max Martin, care semnează şi producţia celui mai recent hit al cântăreţei, ”Moves Like Jagger”, interpretat de aceasta împreună cu trupa Maroon 5. Vocalistul Adam Levine, care a auzit noua piesă a Christinei, ar fi exclamat: ”Te urăsc pentru că este foarte bună!”. La rândul său, cântăreaţa declara într-un interviu recent că piesele noului album, al şaptelea din cariera sa, vor fi ”superexpresive şi amuzante”, dar vor fi punctate, de asemenea, cu momente ”supervulnerabile”. Pentru acest album, artista a colaborat cu Cee Lo Green, unul dintre foştii colegi alături de care a jurizat concursul Vocea Americii. În vârstă de 31 de ani, Christina Aguilera, care a devenit celebră cu hitul ”Genie in a Bottle”, a câştigat patru premii Grammy, un premiu Latin Grammy şi a vândut peste 46 de milioane de albume pe plan mondial.