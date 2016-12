Cântăreaţa Christina Aguilera va cânta imnul naţional american înaintea finalei campionatului de fotbal american, la meciul programat pe data de 6 februarie, la Dallas, au anunţat reprezentanţi ai Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL) şi ai postului de televiziune Fox. ”Am început să cânt imnul naţional încă de la vârsta de 7 ani şi trebuie să spun că gala Super Bowl va fi pentru mine un vis împlinit”, a declarat cântăreaţa americană. ”Sunt încântată şi abia aştept să particip la un astfel de eveniment legendar”, a mai spus aceasta.

Christina Aguilera, care şi-a început cariera de cântăreaţă profesionistă încă din adolescenţă, a mai fost prezentă o dată la Super Bowl, în anul 2000, când a susţinut un recital în pauza dintre cele două reprize ale finalei. În acest an, grupul The Black Eyed Peas a fost invitat de organizatori să susţină un miniconcert în pauza finalei campionatului de fotbal american.

Finala BFL va avea loc în oraşul american Dallas, pe 6 februarie, între echipele The Pittsburgh Steelers şi Green Bay Packers. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită imensei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones şi Paul McCartney au concertat cu ocazia acestui eveniment, în ultimii ani.