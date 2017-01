Christina Applegate s-a logodit!

Vedeta serialului ”Married... With Children / Familia Bundy”, Christina Applegate, ajunsă la vârsta de 38 de ani, s-a logodit cu iubitul său din ultimii doi ani, muzicianul de origine olandeză Martyn LeNoble, de 41 de ani. De fapt, logodna celor doi s-a petrecut în mare secret, de Ziua Îndrăgostiţilor, acum cei doi dorind să ajungă cât mai repede la starea civilă şi în faţa altarului. Din motive numai de ei ştiute, cei doi au ţinut ascunsă logodna şi celor mai apropiaţi prieteni, care s-au trezit direct invitaţi la viitoarea nuntă. Ar fi a doua încercare atât pentru Christina Applegate, cât şi pentru Martyn LeNoble. Actriţa a mai fost căsătorită timp de patru ani cu Johnathan Schaech, de care a divorţat invocând diferenţe ireconciliabile.

După ce a învins o formă de cancer la sân, Christina Applegate a revenit mai greu pe platourile de filmare. Şi-a împrumutat vocea în ambele serii ale comediei ”Alvin and the Chipmunks” şi va fi văzută pe marele ecran abia la anul, în ”Hall Pass” şi ”Going the Distance”. La rândul său, Martyn LeNoble a devenit celebru ca basist al trupei Porno For Pyros, care s-a destrămat în 1998, de atunci urmând o carieră solo.