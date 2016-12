Christof Innerhofer, aur la slalom super-uriaş

Campionatele Mondiale de schi alpin au continuat ieri, în staţiunea germană Garmisch-Partenkirchen, cu proba masculină de slalom super-uriaş. Ca şi în cursa de marţi, superG-ul feminin, câştigat de austriaca Elisabeth Goergl, şi aici s-a înregistrat un învingător surpriză. Campion mondial a devenit italianul Christof Innerhofer, urmat de austriacul Hannes Reichelt, la 60 de sutimi, şi de croatul Ivica Kostelic, la 72 de sutimi. Pentru Innerhofer, în vârstă de 26 de ani, specialist al probelor de viteză, această medalie reprezintă cea mai bună performanţă a carierei, palmaresul său cuprinzând o singură victorie în Cupa Mondială, în coborârea de la Bormio din decembrie 2008.

Surprinzătoare a fost şi clasarea pe podium a lui Ivica Kostelic, un specialist al probelor tehnice care în ultimii ani a început să evolueze bine şi în cele de viteză. „Nu am mai întâlnit nicăieri asemenea condiţii rele de concurs. E pista cea mai dificilă pe care am schiat vreodată. Mă bucur că am ajuns jos şi că am cucerit o medalie”, a declarat croatul. Astăzi, la Mondialele din Germania vor avea loc antrenamente pentru cursele de coborâre, iar vineri va avea loc supercombinata feminină.