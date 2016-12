Christoph Waltz are stea

O stea în onoarea actorului Christoph Waltz, câștigătorul a două premii Oscar, a fost instalată în „constelația” de pe Bulevardul Faimei de la Los Angeles. Îmbrăcat într-un costum gri cu cravată bordeaux asortată, actorul austriac a fost însoțit la ceremonie de regizorul Quentin Tarantino, căruia îi datorează celebritatea internațională grație rolurilor din filmele sale „Inglourious Basterds” sau „Django Unchained / Django dezlănțuit” , pentru care a primit câte un premiu Oscar și un Golden Globe pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. „Christoph Waltz este o combinație a două lucruri minunate. Pe de-o parte este un maestru al scenei teatrale și, pe de altă parte, un actor care are la el o trusă cu scule prin care își construiește bucată cu bucată personajul, cu ciocanul și cuiele”, a comentat Quentin Tarentino.

„Eu, un băiat simplu din Viena, nu am visat vreodată să am o stea la Hollywood”, a spus la rândul său actorul, comparând-o cu o mică lumină ce strălucește într-o frumoasă constelație de stele. Christoph Waltz vine din lumea teatrului: mama sa, Elisabeth Urbancinc, era costumieră în timp ce tatăl său, Johannes Waltz, era realizator de decoruri. A urmat calea bunicilor săi actori și a studiat actoria la Viena și apoi cursurile celebrei școli Lee Strasberg din New York. Christoph Waltz a debutat pe micul ecran în filme de televiziune și în seriale germane, precum „Der Tanz mit dem Teufel / Dansul cu diavolul” sau ”Feuer und Schwert” despre legenda lui Tristan și Isolda.