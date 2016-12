Christopher Lee, decorat

Legendarul actor britanic Cristopher Lee, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi ai rolului Dracula, a fost distins cu titlul de Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor, primit de la ambasadorul Franţei la Londra. Titlul de comandor al Ordinului Artelor şi Literelor, una dintre cel mai importante distincţii acordate de statul francez, recompensează excelenţa în domenii ale culturii. La ceremonia desfăşurată la ambasada franceză din capitala Angliei a asistat şi cineastul american Tim Burton, care l-a distribuit pe Lee în trei dintre filmele sale „Sleepy Hollow”, „Charlie and the Chocolate Factory / Charlie şi Fabrica de Ciocolată” şi „Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”.

În vârstă de 89 de ani, Sir Christopher Frank Carandini Lee, a avut roluri în alte peste 200 de filme, printre care cele din seriile Star Wars / Războiul Stelelor şi The Lord of the Ring / Stăpânul Inelelor. Anul acesta, a fost inclus în distribuţia celui mai nou lungmetraj al lui Martin Scorsese, „Hugo”. Cele mai populare roluri ale sale sunt însă cele din filme horror.