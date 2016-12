Christopher Lee, înnobilat de regina Marii Britanii

Alături de jucătorul de golf Nick Faldo şi Andrew Motion, actorul britanic Christopher Lee a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu ocazia aniversării oficiale a acesteia, celebrată sîmbătă. Recent protagonist a lui Saruman în adaptarea cinematografică al seriei „Lord of the Rings / Stăpînul inelelor” şi a contelui Dooku în „Războiul Stelelor / Star Wars”, Christopher Lee şi-a petrecut o mare parte a carierei terorizînd cinefilii din postura lui Dracula. Actorul, ajuns la vîrstă de 87 de ani şi care filmează în prezent în New Mexic, a jucat o paletă largă de roluri de răufăcători. „Pentru a fi o legendă, trebuie fie să fii mort, fie extrem de bătrîn”, a glumit actorul pe numele său complet Christopher Frank Carandini Lee. „Am fost uimit să aud că voi fi făcut cavaler şi sînt mai mult decît onorat de atribuirea acestei distincţii”, a declarat la rîndul său jucătorul de golf Nick Faldo, în vîrstă de 51 de ani. Şi pianista niponă Mitsuko Uchida, care locuieşte la Londra, a primit titlul de Dame, echivalentul pentru femei a celui de cavaler.

Pe lista de 984 de persoane decorate mai figurează stilistul Vidal Sassoon, bucătarul şi prezentatorul de emisiuni culinare Delia Smith, precum şi actorii Jonathan Pryce şi Alan Cumming, stilistul Jeff Banks, jucătorul de rugby Alastair Hignell, precum şi jucătorul de cricket Graeme Hick.