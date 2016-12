Christopher Walken a pus cariera înaintea copiilor

Celebrul actor american Christopher Walken a declarat într-un interviu că este bucuros de faptul că, în cei aproape 50 de ani de căsnicie cu directorul de casting Georgianne Thon, nu a devenit tată, pentru că asta ar fi însemnat, cu siguranţă, sfârşitul carierei sale. Întrebat într-un interviu recent dacă, din punctul lui de vedere, cariera şi copiii ar fi făcut casă bună, Christopher Walken a răspuns tranşant: ”Sub nicio formă”.

Renumit pentru măiestria cu care interpretează personaje excentrice, Christopher Walken are un stil de viaţă mai degrabă conservator, marcat de discreţie. ”Viaţa mea este una conservatoare. Am fost căsătorit aproape 50 de ani. Nu am nici hobby-uri, nici copii. Nu prea îmi doresc să călătoresc, nu am avut niciodată o viaţă socială tumultoasă. Stau acasă, cu excepţia timpului pe care îl petrec la lucru. Deci, în termeni generali, sunt un om obişnuit”, a declarat Chrisopher Walken. Când vine vorba însă despre carieră, starul premiat cu Oscar pentru rol secundar pentru ”The Deer Hunter / Vânătorul de cerbi” spune că este cel mai exigent critic al său. ”La fiecare film pe care l-am făcut sunt scene la care am fost bun şi scene pe care le-am jucat prost. În ceea ce mă priveşte, este mereu vorba despre reuşită şi nereuşită”, a mai spus actorul.