Chuck Berry a căzut pe scenă

Cântăreţul Chuck Berry a căzut peste clape în timpul unui concert la Congress Theater din Chicago. Chuck Berry, în vârstă de 84 de ani, a căzut peste clape şi nu s-a mişcat timp de câteva minute. Trei oameni l-au ridicat şi l-au transportat în culise. Muzicianul s-a întors pe scenă după circa 20 de minute, încercând să cânte din nou. Dar, la scurt timp, cântăreţul a anunţat că nu are putere să mai cânte şi s-a retras de pe scenă. O ambulanţă a sosit la faţa locului şi l-a consultat pe muzician, dar acesta a refuzat transferul la spital, declarând că se simte mai bine.

Charles Edward Anderson „Chuck” Berry este chitarist, cântăreţ şi compozitor, fiind unul dintre pionierii muzicii rock and roll. Cu o carieră de peste 50 de ani, Chuck Berry este autorul unuor hituri precum „Maybellene”, „Roll Over Beethoven”, „Rock and Roll Music” sau „Johnny B. Goode”. Chuck Berry este unul dintre primii muzicieni incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, încă de la inaugurare în 1986.