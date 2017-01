CIA în scandalul Hexi Pharma? „În logica spionajului, e posibil“

Scandalul Hexi Pharma capătă dimensiuni nebănuite. Lipsa de informaţii concrete, coerente sau inteligibile naşte monştri de genul celui lansat „pe piaţă” recent: CIA este implicată în scandalul Hexi Pharma. Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Ioan Talpeș a declarat că, în logica spionajului, ar fi posibil ca CIA să fie implicată, însă că îi este greu să creadă una ca asta. „Nu îmi pot permite să vorbesc altceva. Comisia (parlamentară de control al activităţii SIE - n.r.) să lămurească dacă așa ceva a existat și dacă firma respectivă s-a aflat sub controlul vreunui Serviciu, ceea ce ar însemna o discuție inflamabilă. Nu cred că CIA a organizat prin România astfel de acțiuni, o astfel de firmă cu misiuni în spații, nu cred că în România sau în spații conexe României. Deși în logica spionajului așa ceva este posibil. Pe tot parcursul noului capitalism românesc, au existat astfel de interferențe. Primii capitaliști din România au fost cei care au lucrat cu Securitatea anterior. Au avut repercusiuni, s-au retras din sistem și s-au angajat în astfel de acțiuni. Relaționările fac parte din natura umană. Dacă cumva Serviciile au acționat, atunci trebuie să răspundă", a spus Talpeș pentru B1 TV.

Fosta soţie a lui Condrea are dovada că acesta era filat

În rest, subiectul care a aprins imaginaţia românilor trenează. O tentă interesantă vine însă din partea fostei soţii a lui Dan Condrea, care s-a trezit acum, după moartea acestuia, că vrea să-şi protejeze copilul. Ea a venit joi dimineață la Tribunalul Bucureşti, unde a cerut instituirea de urgență a unui ordin judecătoresc pentru protecția copilului pe care îl are cu patronul Hexi Pharma, conform Antena 3. După divorţul celor doi, copilul a fost luat de Dan Condrea, iar fosta soție spune acum că minorul este abuzat, inclusiv de mama vitregă.

De asemenea, femeia a mai spus că ea are dovada că fostul ei soț a fost mereu filat de serviciile secrete. Ea le-a arătat jurnaliștilor o fotografie de la nunta cu Dan Condrea, în care susține că apare un colonel de la serviciul „Doi şi'un sfert“, Iancu Damian, precizând că aceasta este dovada. ”E doar o probă ca să liniștim lucrurile. Maior știe mai bine, că are toate datele”, a spus femeia, care a afirmat că Dan Condrea a fost ofițer SIE.

Activitatea SRI şi infecţiile intraspitaliceşti, pe agenda CSAT de vineri

În sfârşit, pe agenda CSAT se vor afla subiecte extrem de importante şi actuale. Şedinţa va avea loc vineri şi va include activitatea SRI în 2015 şi obiectivele pentru 2016, situaţia din Sănătate, infecţiile intraspitaliceşti şi mai multe teme din domeniul apărării, printre care summitul NATO de la Varşovia. La şedinţă se va discuta şi despre stadiul şi evoluţia Proiectului Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă. "În cadrul şedinţei vor fi abordate şi alte subiecte de interes pentru securitatea naţională", potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Şeful statului a anunţat în urmă cu o săptămână că a decis includerea situaţiei din Sănătate pe ordinea de zi a CSAT. ''Am cerut pentru această lămurire în CSAT materiale de la Ministerul Sănătăţii, de la instituţiile care au informaţii în legătură cu aceste chestiuni. Am cerut să vină nu doar cu prezentarea situaţiei, ci şi cu soluţii'', a subliniat el. Iohannis a accentuat însă că nu în CSAT se rezolvă problemele din acest domeniu.

Noi percheziţii la sediul Hexi Pharma

Sediul Hexi Pharma a fost, joi, călcat din nou de polițiștii de la secția economică. Ei au ridicat de acolo documente solicitate de procurorul de caz. De asemenea, polițiști s-au aflat și în clinica Hexi Med, pe care o deținea Dan Condrea. Directorul Hexi Pharma, Flori Dinu, a dat primele declarații în urma descinderilor făcute de oamenii legii. „Este o situație în care eu am fost pusă în fața faptului de a da mită unui medic, ceva în genul acesta, nu cunosc foarte bine situația. Vreau să menționez următoarele: în toată existența mea de la Hexi Pharma, de 16 ani, nu am dat mită, șpagă sau cum vreți să o numiți dumneavoastră niciunui medic, deci în calitate de reprezentant Hexi Pharma, medic sau ce vreți dumneavoastră. Situația, din punctul meu de vedere, este inventată, o calomnie, deci nu am făcut niciodată, în ultimii 16 ani, această tentativă sau, nu știu, cum o numiți dumneavoastră. O rog să meargă la Parchet, să facă acest denunț, chiar așa ar trebui să facă, chiar o rog să meargă la Parchet, să facă acest demers și să dea lux de amănunte despre cum s-a întâmplat. Pentru că chiar vreau să se afle adevărul, pentru că eu nu am dat niciodată așa ceva”, a declarat Flori Dinu, directorul Hexi Pharma.

Polițiștii au ridicat acte contabile, dar și documente care fac legătura între Hexi Pharma și mai multe spitale din țară.