CIA recrutează agenţi online

Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) din SUA recrutează agenţi pe Internet, prin intermediul unui afiş publicitar de pe site-ul Arab American News, un săptămânal din regiunea Detroit şi unul dintre cele mai influente în rândul comunităţii arabo-americane. Afişul fusese retras în luna august de CIA, după publicarea unui articol care acuza autorităţile americane că monitorizează musulmanii, dar care a reapărut în ultimele zile. Un simplu clic pe acest afiş intitulat „National Clandestine Service Carreers” şi internautul ajunge la rubrica Cariere a site-ului CIA. Cititorului de naţionalitate americană i se propune atunci, dacă are „un interes pronunţat pentru afaceri internaţionale”, un post de specialist în limbi străine, cu condiţia să stăpânească perfect limbi ca araba, coreeana, dari, pashtun, persana sau rusa. Salariul este între 51.630 şi 94.837 de dolari pe an, plus alte beneficii. Fişa care detaliază postul avertizează serios candidatul că nu trebuie să fi consumat droguri ilegale în ultimele 12 luni.

Candidatul mai este informat că intenţia lui de a candida la Serviciul Naţional Clandestin, supervizat de CIA şi responsabil cu strângerea de informaţii în străinătate, nu trebuie să fie cunoscută de anturajul său. Aceste oferte de muncă nu se limitează la limbile străine, ci sunt căutaţi şi specialişti în operaţiuni paramilitare sau responsabili cu programe de antrenament. Astfel de afişe publicitare se găsesc şi pe site-urile altor publicaţii americane, precum „The New York Times”. Anterior, CIA a difuzat spoturi de promovare la televiziune şi mesaje radio.