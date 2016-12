Ciara, în premieră în România

Cântăreaţa americană Ciara va cânta pentru prima dată în România, pe 19 ianuarie, în clubul Bamboo din Bucureşti. Fanii români îşi pot procura biletele de la sediul localului, la preţul de 50 de lei. În cadrul acestui concert, Ciara îşi va promova cel mai recent album, „One Woman Army”, care este cel de-al cincilea material discografic din carierei.

Ciara Princess Harris, cunoscută mai mult sub numele Ciara, este o cântăreaţă, compozitoare, producătoare, dansatoare, actriţă, model şi regizor de videoclipuri din Statele Unite. Artista s-a născut pe 25 octombrie 1985 şi a debutat în anul 2004, cu discul „Goodies”. Cântecul a fost inclus pe albumul omonim lansat în toamna aceluiaşi an. În 2006, a fost lansat albumul „Ciara: The Evolution”, care include piese precum „Get Up”, „Promise” şi „Like a Boy”. Cel de-al treilea material discografic lansat de Ciara este „Fantasy Ride”, care include piesa „Love Sexy Magic”. În 2010, Ciara a lansat un nou album, sub titulatura „Basic Instinct”. Cel de-al cincilea său album este „One Woman Army”, a cărui lansare a fost precedată de promovarea single-urilor „Sorry” şi „Got Me Good”.