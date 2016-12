Ciclistul Ievgen Nikolenko, de la CS Delma 2003 Medgidia, găsit dopat la Turul României

La mai bine de o lună de la încheierea ediţiei a 46-a a Turului României la ciclism, antrenorul federal al Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon, Lucian Hugeanu, a anunţat, ieri, că testul doping efectuat de rutierul ucrainian Ievgen Nikolenko, legitimat la CS Delma 2003 Medgidia, a ieşit pozitiv. “Testul lui Nikolenko, din Ucraina, a ieşit pozitiv, fiind depistată substanţa stanozolol. Testul a fost făcut de Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) la Constanţa, pe 6 iunie, la finalul prologului, rezultatele fiind primite acum. S-au făcut controale şi asupra sportivilor români, însă nu au fost probleme cu ei. Sportivii au fost aleşi după toate criteriile. Îi aşteptăm pe cei de la Uniunea Internaţională de Ciclism să vedem ce răspuns ne vor da”, a declarat Hugeanu. Vestea i-a luat prin surprindere pe conducătorii clubului din Medgidia. “Nu am primit vestea pe cale oficială. Am aflat-o de la presă. Faptul că sportivul s-ar fi dopat, mi se pare hilar, pentru că vorbim de un ciclist care a abandonat după a treia etapă, nu despre unul clasat pe podium. Conform regulamentului, fiecare sportiv răspunde pentru ceea ce face. Noi nu putem să luăm vreo măsură, totul depinde de Uniunea Internaţională de Ciclism. Oricum, ciclistul are dreptul la o a doua probă”, a explicat Laurenţiu Dumitru, preşedintele CS Delma 2003 Medgidia.

Pe parcursul ediţiei a 46-a a turului, ANAD şi federaţia de profil au efectuat 75 de probe de urină şi sînge, conform declaraţiei preşedintelui ANAD, Graziela Vîjială. În prima zi a competiţiei, la finalul Prologului, au fost selecţionaţi opt sportivi pentru testarea doping, cărora li s-au recoltat atît probe de urină, cît şi de sînge. Anul trecut, la ediţia a 45-a, a fost depistat pozitiv, cu amfepramonă, ciclistul român Adrian George Manu (Dinamo Bucureşti).