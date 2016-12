Cifre cutremurătoare! Zeci de morți pe drumurile din județul Constanța!

În curând, oamenilor o să le fie frică să-și mai ia permisul de conducere, având în vedere numărul tragediilor care au loc pe șosele. Și în acest an, zeci de familii din județul Constanța și-au jelit apropiații morți pe carosabil . Miercuri, polițiștii constănțeni, împreună cu membrii Asociației de Psihologie și Siguranță Rutieră „PsihotrafiQ” și Universitatea „Ovidius“ Constanța, au lansat campania „Atenție la... Neatenție!”. Acțiunea face parte din evenimentul promovat de Comisia Europeană pentru siguranță rutieră „EDWARD” - European Day Without a Road Death (Ziua Europeană Fără Accidente Mortale).

„Cei mai mulți participanți la trafic cred că ei nu au cum să devină victime. Facem astfel de evenimente și campanii pentru a-i ajuta să înțeleagă la ce riscuri se pot expune. Din punct de vedere statistic, în Constanța numărul accidentelor rutiere a scăzut față de anul trecut. Există, însă, fluctuații. În august am scăzut în comparație cu anul trecut, însă în iulie s-au înregistrat mai multe evenimente nefericite", a declarat comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța. O clipă de neatenție poate face diferența între viață și moarte.

„Avem o scădere a accidentelor rutiere de la 954, câte am înregistrat în 2015, la 946. Vorbim doar despre accidentele cu victime. Dintre acestea, 114 au fost grave. În acest an au decedat 38 de persoane. Vorbim de 38 de destine schimbate, la care se mai adaugă familiile victimelor, care au fost profund afecate de pierderea celor dragi. Anul trecut, 54 de oameni au murit în aceeași perioadă de timp. La capitolul persoane rănite grav avem 87 în acest an, față de 95 în 2015. 1.130 de oameni au fost răniți ușor, în comparație cu 1.148 în 2015. Traversarea neregulamentară este o altă cauză ce duce la producerea accidentelor. Opt persoane care au trecut strada în mod neregulamentar au decedat. Au fost însă și trei oameni care au murit pe trecerea de pietoni", a mai declarat șeful Biroului Accidente.

Citește și:

Viteza, alcoolul și telefonul! Cum prevenim tragediile de pe șosele!