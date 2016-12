Cifre din viaţa unei femei

Un studiu britanic apărut recent pe site-ul mycelebrityfashion.co.uk confirmă ceea ce se ştia deja: femeile sunt dependente de cumpărături. Într-o viaţă, o femeie cumpără 1.116 bluze şi tricouri, 620 de rochii, 434 perechi de încălţăminte, 558 perechi de pantaloni. Aceste cifre impresionante se referă la femeile între 18 şi 80 de ani. Sondajul s-a desfăşurat pe 1.246 de persoane. Ca să obţină numărul de articole de îmbrăcăminte strânse în cursul vieţii, s-a înmulţit numărul de obiecte cumpărate într-un an cu durata medie a vieţii unei femei. Analizând datele, cercetătorii au observat că într-un an, unele articole sunt cumpărate mai des decât altele. Femeile îşi cumpără astfel, în medie, 18 tricouri, zece rochii şi nouă perechi de pantaloni sau jeans. Prin urmare, femeilor ar trebui să le fie greu să spună ”nu am ce să pun pe mine”, este concluzia cercetătorilor.