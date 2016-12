„Cifrele arată clar că situaţia României este foarte solidă”

FUNDAMENTE SOLIDE Perspectivele economice ale României sunt încurajatoare, întrucât ţara noastră a înregistrat progrese considerabile în ultimii câţiva ani, consideră vicepreşedintele executiv al Templeton Emerging Markets (TEM), administratorul Fondului Proprietatea, Greg Konieczny. Ba mai mult, „România este acum bine poziţionată pentru a depăşi media de creştere economică din UE, în 2013”, adaugă oficialul TEM. Din păcate, starea generală de spirit în rândul publicului larg este încă negativă, „în ciuda redresării începute în 2011 şi care a continuat în 2012”, mai spune Konieczny: „Cifrele arată în mod clar că situaţia macroeconomică a ţării este foarte solidă. România are o datorie publică scăzută (33,3% din PIB), comparativ cu Republica Cehă (41,2%), Polonia (56,3%) sau Ungaria (80,6%), şi mult sub media UE de 82,5% . Ţara are, de asemenea, rezerve valutare substanţiale şi a reuşit să menţină sub control deficitul bugetar şi deficitul de cont curent. Fundamentele solide sunt reflectate şi de piaţa financiară - prima de risc (CDS, costul asigurării împrumuturilor statului) este de numai 190, comparativ cu 383 pentru Portugalia, 276 pentru Ungaria, 251 pentru Spania şi 228 pentru Italia . În plus, România are avantajul nivelurilor scăzute de impozitare”.

MOTOARE NOI PENTRU ECONOMIE În acest context, Greg Konieczny se aşteaptă să vadă o schimbare pozitivă în evoluţia economică a ţării noastre în 2013. Consumul intern şi investiţiile ar trebui să fie principalele motoare de creştere, după doi ani în care economia a fost impulsionată în principal de exporturi şi industrie. „Am văzut deja o redresare a consumului în 2012, faţă de nivelurile foarte scăzute care au urmat după măsurile de austeritate din 2009 şi 2010. Revigorarea ar trebui să fie sprijinită în continuare de creşteri salariale şi de o rată scăzută a şomajului (7,3% la sfârşitului trimestrului al treilea din 2012 ), care să se reflecte ulterior într-o îmbunătăţire a aşteptărilor pieţelor financiare”, spune vicepreşedintele TEM. În acelaşi timp, investiţiile ar trebui să fie alimentate de o mai mare absorbţie a fondurilor europene, „pe măsură ce tot mai multe licitaţii publice pentru construcţia autostrăzilor şi căilor ferate vor fi încheiate cu succes”. Cât despre acordul cu troica FMI-CE-Banca Mondială, Konieczny aminteşte că există discuţii despre un nou acord standby, care ar putea fi benefic pentru România, din trei motive - este o plasă de siguranţă care ne va proteja de orice creştere a riscurilor financiare internaţionale, asigură adoptarea reformelor necesare în sectoarele-cheie (inclusiv în energie şi transporturi) şi inspiră încredere în rândul investitorilor români şi străini. „Din punct de vedere politic, conflictele legate de anul electoral au afectat ţara şi economia în 2012. Acum, România are însă un guvern cu o majoritate parlamentară confortabilă în spate, fapt care ar trebui să permită concentrarea asupra reformelor”, conchide Greg Konieczny.