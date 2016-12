SPRIJIN Peste 40 de localităţi din judeţul Vrancea au fost scoase de sub nămeţi de utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa. Peste 100.000 de vrânceni au fost salvaţi din infernul al, de către utilajele RAJDP. Aproximativ 50 de tone de ajutoare constând în alimente neperisabile, grâu, cartofi, făină, mălai, ulei pâine etc., au ajuns în localităţile sinistrate. Două milioane de lei este suma acordată de Consiliul Local Constanţa Consiliilor Judeţene Vrancea şi Buzău, pentru ajutorarea sinistraţilor. Toate acestea sunt cifrele unei campanii umanitare demarate de Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa, campanie care continuă la nivel judeţean, punctele de colectare fiind în continuare deschise pentru constănţenii şi agenţii economici care vor să sprijine persoanele sinistrate. Al patrulea transport cu ajutoare a ajuns vineri în comuna Gura Caliţei, acolo unde cei 3.200 de membri ai comunităţii au fost scoşi de sub nămeţi de utilajele RAJDP. Reporterul Centrului de Presă Telegraf-Neptun TV, Cristi Popovici, a participat vineri la împărţirea ajutoarelor în Gura Caliţei. “Comuna are 10 sate şi se întinde pe 66 de kilometri. A fost una dintre cele mai izolate comune din Vrancea având în vedere că se află într-o zonă muntoasă, în apropiere de munţii Vrancei. Timp de 10 zile, locuitorii din această comună nu au putut să comunice cu nimeni, toate drumurile fiind blocate. Le-a fost foarte greu să se descurce, mai ales că 80% dintre locuitori au vârste de peste 60 de ani. În aceste condiţii, intervenţia utilajelor RAJDP şi ajutoarele de la Constanţa au reprezentat salvarea lor”, a declarat Popovici.

INTERVENŢII Potrivit reporterului Neptun TV, utilajele RAJDP, pe lângă deszăpezirea uliţelor din localităţile vrâncene, au lucrat şi la eliberarea carosabilului şi redarea circulaţiei pe două benzi. “În prezent, toate drumurile din Vrancea sunt circulabile. Pe unele se circulă pe un singur fir, pe altele se circulă normal. Numai vineri, utilajele Regiei au ajutat la deszăpezirea a aproximativ 20 de kilometri de drumuri judeţene. Partea de sud a judeţului Vrancea a fost deszăpezită, aşa că utilajele RAJDP se vor deplasa în partea de nord a judeţului, în apropiere de Adjud, pentru a veni în sprijinul locuitorilor de acolo”, a mai spus Popovici. Campaniei demarate de Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa s-a alăturat şi Arhiepiscopia Tomisului, care a trimis către satul vrâncean Bordeasa aproximativ patru tone de ajutoare constând în alimente neperisabile. Ajutoarele provin de la parohia Nuntaşi şi de la elevii şcolii „Grigore Moisil” din Năvodari.