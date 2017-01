Cîinii fără stăpîn îşi aşteaptă “părinţii adoptivi”

Dragostea românilor pentru animale se poate observa, cel mai simplu, în apropierea adăposturilor pentru animalele fără stăpîn. La Biobaza Constanţa, de exemplu, unde se află zeci de cîini “comunitari”, sosesc zilnic cel puţin trei familii din judeţ sau din municipiul Constanţa, interesate de adopţia unor patrupezi. Priveliştea acestor cîini, nevoiţi să îşi aştepte “părinţii adoptivi” în spatele gratiilor, sugerează tragicul: nu au ajuns în stradă din culpa lor, nu cunosc ce le rezervă viitorul şi, în plus, sînt suspectaţi că pot fi un pericol pentru sănătatea comunităţilor umane. Oraşe întregi au păstrat, ca moştenire a epocii comuniste, dureroasa problemă a cîinilor comunitari, care, odată alungaţi din casele demolate, s-au înmulţit şi au invadat străzile. Desigur, o soluţie rezonabilă ar impune adopţia acestor fiinţe părăsite, care nu şovăiesc să îşi dovedească loialitatea faţă de om, atunci cînd se simt ocrotite. “Am sosit aici pentru că iubesc animalele. Mă bucur că l-am cunoscut pe Şoseată şi garantez că acest cîine va fi bine îngrijit!”, a declarat Alexandru Stancu, din satul Ciocîrlia de Sus, com. Ciocîrlia, pe care l-am întîlnit la Biobaza Constanţa. Stancu este preşedintele unei asociaţii agricole prospere şi mai are în gospodărie încă şapte cîini. Dacă exemplul sau ar fi urmat şi de alţi iubitori de animale din judeţ, cîinii comunitari nu ar mai fi consideraţi ca reprezentînd “o problema acută” a societăţii româneşti contemporane.