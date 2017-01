Cimitir pentru… duşmanii lui Cheloo

Cel mai faimos nume al muzicii underground din ţară, Cheloo, are un generos umor sinistru, cu care îi trimite „la locul potrivit” pe cei ce-l indispun. Supărat că Spike şi Guess Who au o atitudine lipsită de respect, după ce i-a ajutat să devină celebri, numele celor doi rapperi mai „mititei” apar inscripţionate pe cruci de lemn în cel mai recent videoclip ce ilustrează piesa „We Don`t Care, We Don\'t Give a Fuck”, semnată Markone1 feat. Cheloo.

Printre cei ce care mai „beneficiază” de câte o cruce sunt „Mini Moga”, Connect-R - „Mort fără pene”, Spike- „***** dezosată”, Guess Who - la „Locu’ potrivit” şi Grasu XXS - „Mort de foame”. Solistul trupei Paraziţii a explicat pe canalul său de Youtube că disputa cu Spike şi Guess Who este una mai veche, iar ceilalţi au fost luaţi „pur şi simplu la mişto\". „Noi îi taxăm pentru ce sunt sau în ce s-au transformat aceşti băieţei. Nu uitaţi că eu le-am ţinut curu\' când a fost vorba să-şi ia bătaie în viaţa reală şi tot eu i-am pus pe scenă când poate nu meritau atâta atenţie şi, în schimb, mi-au vorbit, în repetate rânduri, de sus şi pe nas. Păi ce p... a mea, nu tre\' să ne respectaţi? În plus, aţi uitat cu toţii de unde aţi plecat. Noi nu!”, concluzionează Cheloo.