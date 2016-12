Cimitirul, cel mai sigur loc pentru ascuns cadavre!

ALTE DOUĂ DESHUMĂRI. Numărul victimelor aflate pe lista neagră a grupării Băhăian a ajuns la şase. Odată cu extinderea cercetărilor în cazul lui Lucian Cernat, una dintre victimele ucise de locotenenţii lui Băhăian, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, anchetatorii iau în calcul alte două posibile victime, îngropate în Cimitirul din Cernavodă, lângă mormântul lui Cernat. Conform poliţiştilor, primul cadavru ar fi fost descoperit în luna septembrie a anului 2006, iar cel de-al doilea, în luna aprilie 2007, ambele înecate în Canalul Dunăre-Marea-Neagră. Trupurile neînsufleţite au fost înmormântate ca persoane necunoscute de către autorităţile locale, iar cauza morţii specificată în raportul medico-legal a fost înecul. Procurorii DIICOT Constanţa intenţionează să efectueze trei deshumări în cimitirul din Cernavodă pentru a stabili identitatea celor îngropaţi. Surse judiciare susţin că este posibil ca una dintre cele două persoane necunoscute să fie Aurelian Spiţă un colaborator ai grupării lui Băhăian, dispărut în împrejurări misterioase. Aurelian Spiţă este căutat de poliţişti încă din anul 2006. El a ajuns în atenţia oamenilor legii după ce, împreună cu Sergiu Băhăian şi Dan Negurean, în calitate de administratori la mai multe firme, au reuşit să păcălească peste 60 de societăţi comerciale. Curios este faptul că, în momentul în care a fost găsit trupul lui Lucian Cernat, acesta avea într-unul din buzunarele de la pantaloni un buletin de identitate emis pe numele lui Spiţă. Peste poză era lipită însă o fotografie a lui Cernat.

NU ERA BOSCHETAR. Ilie Cernat, fratele lui Lucian Cernat, una dintre victimele grupării mafiote Băhăian, a aflat că fratele său este mort abia la începutul acestei săptămâni, după ce procurorii DIICOT au început să desfacă iţele complicatei reţele organizată de Băhăian în judeţul Constanţa. „În urmă cu aproape un an şi jumătate, doi poliţişti au venit la mine acasă şi mi-au arătat nişte poze. Nu am putut să spun însă dacă este sau nu fratele meu pentru că timpul petrecut în apă îi modificase oarecum trăsăturile, iar hainele nu mi se păreau a fi ale lui. Acum cred că era el. La începutul acestei săptămâni am aflat că a fost ucis şi înmormântat la Cernavodă. Când a fost racolat de Şlepac, fratele meu nu era un om al străzii. Avea unde să muncească şi avea şi o casă. Îmi spunea că face o afacere. Ştiam că lucra cu Valentin Şlepac. Atât el cât şi Emilian Leonte au intrat în contact cu acesta prin intermediul lui Costel Şlepac, fratele lui Valentin“, a declarat fratele lui Lucian Cernat. Membrii familiei lui Cernat spun că după deshumarea lui Lucian vor să-l ducă la Cuza Vodă, acolo unde este înmormântat şi tatăl său.

LACRIMI ÎN INSTANŢĂ. Adrian Grigoraş, unul dintre principalii suspecţi în cazul asasinatelor în serie descoperite săptămâna trecută, la Constanţa, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, pentru a-şi susţine recursul declarat împotriva arestării lui preventive. Avocatul desemnat din oficiu a cerut eliberarea lui Grigoraş întrucât nu ar exista indicii de vinovăţie şi nu ar prezenta pericol public şi, cu toate că este acuzat de omor deosebit de grav, el beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Apărătorul a susţinut că procurorii nu ar avea decât un singur martor care îl incriminează pe Grigoraş şi anume soţia lui Emilian Leonte, una dintre victime, care le-a spus anchetatorilor că bărbatul ei nu s-a sinucis, ci a fost ucis. Avocatul a adăugat că anchetatorii nu ar avea dovezi că Grigoraş i-a omorât pe Ionel Ulezu şi Petrică Captalan. La rândul său, Adrian Grigoraş a cerut să fie eliberat şi, brusc, a izbucnit în lacrimi. „Nu am cuvinte... de când sunt arestat mă simt rău, mă înţeapă inima, mi-a curs şi sânge din nas şi... chiar m-am lăsat de ţigări!!!”, au fost cuvintele rostite de Grigoraş în faţa instanţei. După câteva ore de deliberări, aseară, judecătorii constănţeni au respins recursul ca nefondat. Celălalt suspect de comiterea asasinatelor în stil mafiot, Valentin Şlepac, nu a atacat cu recurs decizia de încarcerare.