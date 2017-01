Cina cea de culise, cu parlamentarii care verifică portul

Comisia Parlamentară pentru Transport și Infrastructură s-a reunit, ieri, la Constanța, în cadrul unei vizite de lucru ce are ca scop lămurirea problemelor celui mai mare port românesc la Marea Neagră. Parlamentarii care fac parte din acest for au ajuns la concluzia că trebuie să verifice în teren activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), pe fondul unor reclamații înaintate de organizatorii protestelor sindicale din port. Totul se întâmplă la îndemnul unei părți a patronatului portuar, strânsă în jurul celui supranumit "miliardarul lui Băsescu" - Gabriel Comănescu, care contestă masterplanul pentru port prin care administrația încearcă eficientizarea și transparentizarea activităților portuare. Dacă angajații CN APMC au văzut parlamentarii la față ieri, aceștia, cel puțin o parte dintre ei, au avut o întâlnire preliminară, deloc oficială, cu o zi înainte de control. Ciudat este că parlamentarii nu au fost văzuți la Constanța, unde s-a reunit oficial Comisia, ci la Neptun, la hotelul-restaurant administrat de soția senatorului liberal Mihai Lupu, Traiana. Sursele „Telegraf“ afirmă că parlamentarii ar fi cazați la hotelul soției senatorului liberal, care este și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Transport și Infrastructură. Contactat de reporterii „Telegraf“, Lupu a negat vehement că parlamentarii ar fi fost cazați la hotelul administrat de soția sa. De cealaltă parte, senatorul Mircea Toader, care este cunoscut constănțenilor și pentru implicarea numelui său într-un scandal legat de afaceri suspecte cu terenuri în port, a refuzat să confirme sau să infirme informația. S-a mulțumit să afirme că a plătit cazarea și că are factură pentru asta. Dar nu ne-a lămurit dacă banii sunt ai lui sau ai statului. Și nici nu a indicat hotelul în care este cazat. Până la urmă, dacă banii sunt ai statului, nu se înțelege de ce au ales parlamentarii să se cazeze tocmai în Neptun, la 40 km de țintă, dacă tot au venit să cerceteze activitatea CN APMC. În încercarea de a se disculpa, Mihai Lupu a afirmat că i-a invitat pe parlamentari la masă, pe cheltuiala lui. Nu știm ce nume și ce legitimitate are în politică plata facturii pentru masa unor persoane care urmează să efectueze un control. În lumea fotbalului, asta s-ar numi blat cu arbitrul.