Cină în Alb la New York

Circa 4.800 de persoane au participat luni seară, la New York, la a patra ediție a Cinei în Alb, un uriaș picnic organizat cu mare eleganță. Cina s-a desfășurat în acest an în Nelson Rockefeller Park, în sudul cartierului Manhattan, cu o minunată vedere spre râul Hudson. Ca în fiecare an, locul a fost ținut secret de organizatori până în ultima clipă. Participanții, înscriși dinainte, au adus mese, scaune, veselă, fețe de masă albe, buchete de flori și mâncare. Lista de așteptare la picnic a cuprins, în acest an, circa 30.000 de persoane. Vremea a fost bună iar muzica a adus la Cină un aer franțuzesc, cu Edith Piaf, Michel Fugain sau Joe Dassin. Comesenii au mâncat sushi, mezeluri fine, salate, somon, brânzeturi, totul stropit cu șampanie și vin, iar apoi a urmat dansul. La miezul nopții, parcul și-a regăsit aspectul obișnuit, fiecare strângându-și cu grijă resturile.

Organizată o dată pe an, Cina în Alb a luat naștere în urmă cu 26 de ani, la Paris. În acest an, 50 de orașe atent selecționate au organizat sau vor organiza evenimentul, din Singapore și până în Ciudad de Mexico, trecând prin Paris, New York sau Johannesburg. Potrivit organizatorilor, 800 de orașe au solicitat participarea la eveniment. În primul an fost organizate 17 Cine, în al doilea - 34, iar în acest an - 50, a declarat Aymeric Pasquier, fiul fondatorului Cinei în Alb. ”Scopul nostru nu este să batem recorduri, ci să apărăm valori ca prietenia și participarea împreună la lucruri frumoase”, a adăugat el. La New York, înscrierea pe internet a costat 30 de dolari, plus 5 dolari destinați rețelei brevetate DEB (Diner en blanc) International.