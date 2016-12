Cină prezidenţială într-un restaurant franţuzesc

Preşedintele american a luat cina, luni seara, într-un restaurant al unui francez de pe Insula Martha\'s Vineyard, într-o altă ieşire publică pe această insulă din Massachsetts, unde îşi petrece vacanaţa împreună cu familia. Barack Obama, însoţit de soţia Michelle şi de trei prieteni ai cuplului prezidenţial, a cinat la Oak Bluffs, în nord-estul acestei insule, timp de peste două ore, la restaurantul The Sweet Life Cafe. Casa Albă nu a oferit detalii despre felurile de mâncare servite, în schimb, potrivit site-ului restaurantului, The Sweet Life Cafe, care este proprietatea francezului Pierre Guerin, instalat într-o vilă în stil victorian din acest mic sat turistic, propune clienţilor săi săli intime sau o grădină romantică. Familia Obama nu a putut profita de ultima ofertă, din cauza unei furtuni şi unei ploi torenţiale care s-au abătut, luni, asupra Insulei Martha\'s Vineyard. Beneficiind de cronici elogioase din partea presei americane, acest restaurant propune, între altele, risoto de cambulă, cochilii Saint-Jacques şi homar, meniu clasic pe coasta New England, la preţuri care variază între 32 şi 42 de dolari felul principal.

Aceasta este a doua ieşire în public a lui Barack Obama de când a ajuns, joi, pe Martha\'s Vineyard, unde a închiriat o fermă, al doilea an consecutiv. Vineri, a vizitat, împreună cu fiicele sale, Sasha şi Malia, o librărie din Vineyard Haven, principalul port de pe insulă. De asemenea, preşedintele a jucat golf, de două ori, dar şi baschet, luni, cu prieteni şi cu membri ai personalului de la Casa Albă, în sala de sport a unei şcoli din Oak Bluffs. Familia Obama urmează să rămână pe Martha\'s Vineyard până duminică, când preşedintele va efectua o vizită la New Orleans, marcând cea de a cincea comemorare a uraganului Katrina, care a devastat oraşul din statul Louisiana.