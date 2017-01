Cinci ani de detenţie pentru tentativă de omor

Curtea de Apel Constanţa i-a redus lui Florin Stan, din localitatea constănţeană Cumpăna, pedeapsa cu închisoarea de la opt, la cinci ani, primită pentru săvîrşirea infracţiunii de tentativă de omor. Bărbatul a fost condamnat în primă fază de Tribunalul Constanţa la opt ani, a atacat sentinţa la instanţa superioară, care i-a redus-o cu trei ani, dar a menţinut-o tot cu executare. Stan a cerut judecătorilor să nu îl bage la închisoare pentru că nu este vinovat şi nu a comis fapta cu intenţie. Potrivit procurorilor, pe 17 aprilie 2007, Stan s-a certat cu tovarăşul său de pahar, Vasile Sorin Toma, tot din Cumpăna, după ce au băut împreună, timp de mai multe ore, într-un bar din localitate. Seara li s-au terminat banii, iar Stan şi-a adus aminte că mai are acasă un litru de ţuică, aşa că şi-a invitat amicul să continue petrecerea. Au consumat şi sticla de ţuică iar, la un moment dat, cei doi şi-au amintit că, în urmă cu mai mulţi ani, au fost rivali în dragoste, iubind aceeaşi femeie. Stan s-a enervat foarte tare, a pus mîna pe un cuţit şi şi-a înjunghiat prietenul în zona abdominală. Acesta s-a prăbuşit pe podea, iar agresorul a luat o teslă şi l-a lovit pe Toma în cap, peste braţe şi picioare. Poliţiştii spun că, după ce şi-a bătut măr tovarăşul de pahar, Stan a adormit buştean, iar a doua zi dimineaţa, cînd a văzut starea în care îl adusese pe Toma, a apelat Serviciul de Urgenţă 112 şi a cerut ajutor medical. Rănitul a fost transportat la Spitalul Judeţean din Constanţa cu fracturi la ambele braţe, gamba dreaptă ruptă, capul spart în mai multe locuri şi o plagă tăiată în zona abdominală. După acordarea primelor îngrijiri, medicii au hotărît transferarea pacientului la Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud, în vederea tratării multiplelor fracturi suferite. Vasile Sorin Toma a avut însă altă versiune cu privire la modul în care s-a produs incidentul. El a spus că nu este prieten cu Florin Stan şi că agresorul l-ar fi ademenit în locuinţa sa, o casă dărăpănată de la marginea satului, sub pretextul că vrea să-i dea un CD cu muzică. „Cred că a vrut să mă jefuiască, deoarece imediat după ce am intrat în locuinţa sa, a încuiat uşa şi m-a atacat”, a povestit Vasile Sorin Toma, care a şi depus plîngere împotriva agresorului. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă.