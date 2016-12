Cinci ani de închisoare pentru un carder

Constănţeanul Gabriel Florin Teliceanu, arestat pentru comiterea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune, uz de fals, deţinere de instrumente de plată electronică falsificate, a fost condamnat, vineri, la cinci ani de închisoare. Complicele lui, Marius Nicuşor Miţa, a fost şi el condamnat de Tribunalul Constanţa, însă la o pedeapsă mai blândă: trei ani cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, cei doi sunt acuzaţi că, pe 11 mai 2010, au cumpărat o bicicletă şi mai multe accesorii de la SC Triton Sport SRL, de pe strada Dezrobirii, din Constanţa, în valoare de 1.917 lei, folosind un card falsificat. În aceeaşi zi, cei doi au revenit pentru a cumpăra o a doua bicicletă. Cum angajaţii firmei constataseră între timp că exista o problemă cu cardul respectiv, au solicitat ajutorul poliţiştilor de la Secţia 4. La vederea oamenilor legii, cei doi au încercat să fugă, dar au fost prinşi de poliţişti şi de angajaţii societăţii. În faţa instanţei, Teliceanu a declarat că a fost împins de cămătari să comită infracţiunile. „În decembrie 2009, am împrumutat 6.000 de euro de la nişte cămătari pentru a pleca în Italia, la Milano, unde am lucrat trei luni la o firmă de consultanţă. Pentru că am fost angajat de probă, italienii nu mi-au dat niciun ban. La întoarcerea în ţară nu am avut cum să restitui suma luată de la cămătari, aşa că aceştia mi-au propus o afacere. Mi-au făcut rost de şapte carduri şi de două cărţi de identitate false şi mi-au spus să merg să fac cumpărături la mai multe magazine din mall-uri. Eu însă nu am respectat lista şi am decis să ajut un prieten, pe Marius Nicuşor Miţa, să îşi cumpere o bicicletă, pe care urma să mi-o plătească atunci când putea, cu câţi bani avea la dispoziţie. Intenţia mea a fost de a trage cât mai mult de timp pentru ca părinţii mei să facă rost de bani şi să îi dau cămătarilor. Când am primit cardurile false nu m-am gândit la consecinţe, eram pur şi simplu bucuros că am scăpat de presiunea cămătarilor”, a declarat Teliceanu. Până la urmă, Teliceanu a fost nevoit să dea înapoi cămătarilor 9.000 de euro, bani pe care părinţii lui i-au luat cu împrumut de la bancă. Marius Nicuşor Miţa a declarat că nu ştia că Teliceanu are un card fals şi a crezut că îi dă bicicleta cu bani mai puţini „din prietenie”.