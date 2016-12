Cinci ani de SMURD la Constanţa

Prima alarmă pentru echipajele Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din Constanţa a sunat la 8 august 2008. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, la acea dată, SMURD Constanţa era reprezentat de cinci medici tineri, susţinuţi de medicul-şef coordonator, dr. Rodica Tudoran. În cei cinci ani de activitate, paramedicii au salvat aproximativ 38.000 de adulţi şi copii. Totodată, pentru a se da o şansă în plus la viaţă pacienţilor care necesită transport pe distanţe mari, şi în judeţul Constanţa s-a înfiinţat, pe 3 mai a.c., un punct de salvare aeriană. Elicopterul SMURD este deservit de medici de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi operat de piloţii Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul MAI. Până la construirea unei baze aeriene corespunzătoare, elicopterul staţionează pe heliportul Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa, unitate aflată în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În trei luni, elicopterul are deja 76 misiuni primare şi secundare. „Am avut şi avem multe cazuri complexe - accidente rutiere, unele foarte grave, cu victime multiple, în stare critică. Am trăit momente grele, când am fost solicitaţi să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii sau când am pierdut pacienţi tineri şi copii. Nu a fost şi nu este uşor, dar, dincolo de toate acestea, avem satisfacţia de a fi salvat vieţi acolo, la locul evenimentului. Acum avem şi elicopter, iar intervenţia acestuia la cazurile foarte grave înjumătăţeşte timpul de răspuns“, a declarat medicul coordonator al SMURD Constanţa, dr. Rodica Tudoran. În acelaşi timp, prim-adjunctul ISU Constanţa, maior Vlăduţ Ion, a menţionat că, „în aceşti cinci ani de activitate, paramedicii au fost şi sunt alături de cetăţenii acestui judeţ, fiind permanent pregătiţi să intervină cu profesionalism şi curaj pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi pun mai presus de propria viaţă pe cele ale victimelor ce trebuie salvate”.