Cinci ani, interzis la volan!

După aproape patru ani de la provocarea unui accident rutier mortal, Aurel Costănceanu, de 48 de ani, din Iaşi, a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. De asemenea, bărbatul are un termen de încercare de cinci ani, perioadă în care nu are voie să conducă niciun tip de vehicul motorizat. Prin aceeaşi decizie judecătorească, inculpatul trebuie să le plătească părinţilor motociclistului pe care l-a omorât în accident 100.000 de lei daune morale. Potrivit anchetatorilor, tragicul accident a avut loc pe 29 iunie 2010, pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), în apropierea staţiunii Costineşti. Poliţiştii de la Rutieră spun că Aurel Costănceanu se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numărul de înmatriculare IS 07 UKD, şi mergea dinspre staţiunea Costineşti către localitatea Tuzla, pe prima bandă. La un moment dat, spun oamenii legii, bărbatul a încercat să întoarcă maşina peste linia dublă continuă, fără să se asigure. Manevra şoferului s-a dovedit catastrofală... În secundele următoare, autoturismul a intrat în coliziune cu o motocicletă Kawasaki, înmatriculată CT 08 WGB, condusă în aceeaşi direcţie de mers, pe banda a doua, de Radu Şelaru, în vârstă de 22 de ani, din Constanţa. Motociclistul a fost proiectat în maşina care i-a tăiat calea, în urma teribilului impact suferind răni foarte grave. Medicii ambulanţei sosite la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. „Nici măcar nu s-a uitat înainte de a întoarce. Motociclistul nu a mai avut nicio şansă să evite ciocnirea şi s-a izbit cu capul de portiera autoturismului”, a declarat unul dintre martorii tragediei.