Cinci constănţeni la competiţia Sci-Tech Challenge de la Londra

Săptămâna viitoare, între 1 şi 3 aprilie, la Londra, la sediul McLaren se desfăşoară etapa europeană a programului Sci-Tech Challenge, la care vor participa şi cinci elevi constănţeni care s-au calificat la etapa naţională. Ei sunt: Daniel Lazăr, de la Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii, Iulia Panait - de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), Alexandru Todorean - de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Nicolae Tudoran - de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, şi Andrei Paraschiv - de la Liceul Teoretic „Ovidius”. Eleva Iulia Panait, de la CNMB, a declarat că nu ştie prea mult despre proba pe care o are de trecut la Londra, însă a spus are nevoie de cunoştinţe despre ştiinţele exacte şi economie. „Sper să mă descurc şi, de ce nu, să ajung în etapa următoare, care va avea loc la New York”, a declarat eleva de la CNMB.