Cinci cuptoare industriale de gătit, instalate în culise pentru Madonna

Cinci cuptoare de gătit industriale au fost montate în zona de culise la concertul pe care Madonna îl va susţine, mîine, în Parcul Izvor din capitală, potrivit Laurei Coroianu, directorul Emagic, organizator al show-ului. Astfel, bucătarii Madonnei vor găti atît pentru vedetă, cît şi pentru o parte a staff-ului său. Diva este însoţită pe tot parcursul turneului de 34 de persoane „apropiate\" - staff-ul personal - inclusiv doi antrenori de fitness, un terapeut, un designer de interior, precum şi un bucătar italian.

Tot în zona de culise vor fi amenajate o sală de masaj, o cabină de duş cu hidromasaj şi o sală de gimnastică, echipamente de fitness, elementele de design interior fiind aduse chiar de echipa artistei. Pentru amenajarea zonei de backstage vor fi necesare 500 de scaune şi mese, 30 de canapele şi 500 de trandafiri albi şi roşii.

Laura Coroianu a precizat că programul Madonnei la Bucureşti nu este cunoscut şi că aceasta va veni în capitală cu avionul personal, în prezent nefiind însă comunicată ziua şi ora sosirii. Directorul Emagic a mai spus că vedeta vine la Bucureşti de la Belgrad şi că, cel mai probabil, va pleca spre Sofia, unde are următorul concert. Ea a mai spus că nu se ştie încă dacă Madonna va fi însoţită de familie şi nici pînă cînd vedeta va rămîne în Bucureşti.

Mare parte din staff-ul artistei a ajuns deja în România, echipa autohtonă lucrînd alături de tehnicienii „Sticky & Sweet Tour\", pentru a pune la punct ultimele detalii ale evenimentului. Parte a seriei Vodafone Best Music, promovat de Live Nation şi organizat de Emagic, concertul Madonna va avea loc mîine, în Parcul Izvor din capitală. Cea mai mare producţie de eveniment de la acest moment din lume, „Sticky & Sweet Tour\" angrenează resurse umane şi tehnice impresionante pentru concertul de la Bucureşti: o echipă de peste 1.200 de oameni lucrează zi şi noapte la amenajarea spaţiului în care fanii Madonnei îşi vor putea vedea live idolul, pentru prima dată în România. Show-ul de la Bucureşti va fi alcătuit din patru episoade – „Pimp\", „Old School\", „Gypsy\" şi „Rave\" -, pentru fiecare dintre acestea, Madonna şi dansatorii ei avînd diferite ţinute, pe care şi le vor schimba pe parcursul spectacolului.

4.000 de persoane vor asigura măsurile de pază, ordine, de prim ajutor şi transport la concertul Madonnei

Potrivit primarului capitalei, Sorin Oprescu, aproximativ 4.000 de persoane vor asigura măsurile de pază, ordine, de prim ajutor şi transport la concertul susţinut de Madonna în Parcul Izvor. Astfel, au fost luate măsuri pentru „afluirea şi defluirea\" oamenilor care vor participa la concert, aprox. 1.000 de jandarmi şi mai multe sute de poliţişti fiind implicaţi în măsurile administrative dispuse. De asemenea, RATB va pune la dispoziţia participanţilor la concertul din Parcul Izvor o rezervă de maşini care vor circula pînă la ora 2.00, în noaptea de miercuri spre joi. În ceea ce priveşte măsurile de prim ajutor, urmează să se asigure, în cazul spitalelor adiacente Parcului Izvor, personal necesar. „Rugămintea mea pentru cetăţenii care vor veni la concertul Madonnei este, pe cît posibil, să lase maşinile în parcări sau să vină fără maşini, pentru a nu crea o aglomeraţie inutilă\", a declarat edilul capitalei.

Începînd de ieri, ultimele bilete pentru concertul Madonnei vor putea fi achiziţionate doar de la casa de bilete situată la intrarea în Parcul Izvor, în dreptul staţiei de metrou Izvor. Casa de bilete va fi deschisă luni şi marţi, între orele 12.00 şi 21.00, iar miercuri, în ziua evenimentului, între orele 09.00 şi 22.00. În prezent, mai sînt disponibile bilete doar în Gazon B (120 lei), Gold Bar (600 lei) şi VIP (800 lei).

Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor\", numită şi „Queen of Pop (Regina Pop-ului)\", Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.