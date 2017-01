Cinci echipe româneşti în turul I al Cupei UEFA

Aseară, FC Vaslui a obţinut, conform aşteptărilor, calificarea în primul tur al Cupei UEFA. După 2-0 în tur, în deplasare, echipa antrenată de Viorel Hizo a cîştigat şi pe teren propriu, cu 3-1 (Burdujan 5, Cânu 7, N’Doye 30 / Ferreira 85), partida cu Metalurgs Liepajas. FC Vaslui se alătură astfel, în urna de la Monte Carlo, formaţilor Dinamo, Rapid, FC Timişoara şi Unirea Urziceni, cele cinci echipe româneşti avînd acum emoţii pentru tragerea la sorţi programată astăzi, de la ora 14.00.

Rezultate - marţi: FC Nordsjaelland - Queen of the South 2-1 (în tur: 2-1); Lokomotiv Sofia - FK Borac Cacak 1-1 (0-1); joi: FC Moscova - Legia Varşovia 2-0 (2-1 în tur); FC Midtjylland - Manchester City 2-5 - după prelungiri şi lovituri de la 11m - 0-1 (1-0); Hapoel Kiryat Shmona - Litex Loveci 1-2 (0-0); Hapoel Tel Aviv - Vojvodina Novi Sad 3-0 (0-0); Zrinski - Sporting Braga 0-2 (0-1); Hertha Berlin - Interblock 1-0 (2-0); Slaven Belupo - Aris Salonic 2-0 (0-1); SV Salzburg - Suduva 0-1 (4-1); Viking Stavanger - Honka 1-2 (0-0); Cerno More Varna - Maccabi Netanya 2-0 (1-1); FF Kalmar - AA Gent 4-0 (1-2); Lillestrom - FC Copenhaga 2-4 (1-3); Omonia Nicosia - AEK Atena 2-2 (1-0); Rosenborg - Djurgarden 5-0 (1-2); Austria Viena - WIT Georgia 2-0 (meci jucat în manşă unică); IF Brondby - Haka Valkeakoski 2-0 (4-0); FC VASLUI - Metalurgs Liepajas 3-1 (2-0); MSK Zilina - Slovan Liberec 2-1 (2-1). Celelalte partide s-au disputat după închiderea ediţiei.